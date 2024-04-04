Gibi dizisinin İlkkan'ından Van paylaşımı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:45

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:45

Exxen ekranlarının sevilen dizisinde İlkkan karakterine can veren oyuncu Kıvanç Kılınç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Van'da DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a mazbatasının iade edilmesi kararına destek gösterdi.

Van'da 31 Mart seçimlerinin ardından İl Seçim Kurulu mazbatanın DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'dan alınıp ikinci sıradaki aday olan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. Dün yapılan açıklamada YSK'nin DEM Parti'nin itirazlarını kabul ettiği ve mazbatanın iade edilmesine karar verdiği duyuruldu.

SEÇİM SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Mazbatanın AKP'li adaya verilme kararının ardından sosyal medya hesabından Van'daki seçim sonuçlarını paylaşan Kıvanç Kılınç, dün gece mazbatanın iade edilme kararından sonra da "Van!" paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşımlar: