Gibi dizisinin İlkkan'ından Van paylaşımı
Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin senaristliğini yaptığı Gibi dizisinin sevilen oyuncusu Kıvanç Kılınç'tan Van'daki mazbata tartışmalarına destek geldi.
Exxen ekranlarının sevilen dizisinde İlkkan karakterine can veren oyuncu Kıvanç Kılınç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Van'da DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a mazbatasının iade edilmesi kararına destek gösterdi.
Van'da 31 Mart seçimlerinin ardından İl Seçim Kurulu mazbatanın DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'dan alınıp ikinci sıradaki aday olan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. Dün yapılan açıklamada YSK'nin DEM Parti'nin itirazlarını kabul ettiği ve mazbatanın iade edilmesine karar verdiği duyuruldu.
SEÇİM SONUÇLARINI PAYLAŞTI
Mazbatanın AKP'li adaya verilme kararının ardından sosyal medya hesabından Van'daki seçim sonuçlarını paylaşan Kıvanç Kılınç, dün gece mazbatanın iade edilme kararından sonra da "Van!" paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşımlar:
April 2, 2024
Van! ??— Kıvanç Kılınç (@kilinckivanc) April 3, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
- İYİ Parti’de kazan kaynıyor!
- 'Olup bitenler vahimdir'
- 'Bu toprakların insanıysan...'
- Bursa’da ‘bankamatik memurlarına’ tazminat!