Gibi'nin İlkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi
A Milli Takım'ın zaferinin ardından Merih Demirel'in Bozkurt işareti ardından başlayan tartışmalara Gibi dizisinin yıldızı Kıvanç Kılınç da katıldı.
A Milli Erkek Futbol Takımı, Euro 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Maç sırasında Merih Demiral'ın sahada yaptığı Bozkurt işareti, hem destek hem de tepki topladı.
Demiral'ın bu işareti, 2 Temmuz'da, Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde yapması tepkilere neden oldu. Madımak Katliamı'nda saldırganlar arasında Bozkurt işareti yapanların da bulunması, işaretin katliamın yıl dönümünde yapılmasını daha da tartışmalı hale getirdi.
'Gibi' dizisinin yıldızı Kıvanç Kılınç aynı gün içerisinde hem Madımak Katliamı nedeniyle üzüntülerini dile getirenlere hem de Bozkurt işareti paylaşanlara tepki gösterdi. Kılınç'ın paylaşımı şu şekilde:
Gündüz Madımak an.— Kıvanç Kılınç (@kilinckivanc) July 2, 2024
Akşamında Bozkurt işareti paylaş.
Asla utanma.
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