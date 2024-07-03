Gibi'nin İlkan'ı Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:30

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:30

A Milli Erkek Futbol Takımı, Euro 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Maç sırasında Merih Demiral'ın sahada yaptığı Bozkurt işareti, hem destek hem de tepki topladı.

Demiral'ın bu işareti, 2 Temmuz'da, Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde yapması tepkilere neden oldu. Madımak Katliamı'nda saldırganlar arasında Bozkurt işareti yapanların da bulunması, işaretin katliamın yıl dönümünde yapılmasını daha da tartışmalı hale getirdi.

'Gibi' dizisinin yıldızı Kıvanç Kılınç aynı gün içerisinde hem Madımak Katliamı nedeniyle üzüntülerini dile getirenlere hem de Bozkurt işareti paylaşanlara tepki gösterdi. Kılınç'ın paylaşımı şu şekilde:



