Zafer Algöz'e Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan yanıt
Erşan Kuneri dizisinin başrol oyuncusu Zafer Algöz'ün, 'Gibi' dizisine ilişkin eleştirilerine Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan yanıt geldi.
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın oynadığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu.
'Erşan Kuneri' ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kullanıcı, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" dedi.
"2 FIRIN EKMEK, 4 FIRIN DA İZMİR BOYOZU YEMESİ GEREK"
Dizinin başrol oyuncusu Zafer Algöz de paylaşıma cevap vererek, "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.
Alagöz, bu yorumunun ‘yapıcı’ olmadığını düşünen bir başka takipçisine ise, “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” dedi.
İSİM KULLANMADAN YANIT VERDİ
Algöz'ün sosyal medyada gündem olan bu yorumlarına Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından isim vermeden paylaşımda bulunan Kılınç, “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor” ifadelerini kullandı.
Gibi’nin yaratıcılarından olan ve başrolde ‘Yılmaz’ karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit’ten ise henüz bir açıklama gelmedi.
Bu yaşananların ardından Twitter’da Zafer Algöz ve Feyyaz Yiğit, Twitter’da TT (trend topic) oldu.
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