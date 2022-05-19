'Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç kimdir?
Son dönemlerde Gibi dizisindeki performansı ile gündem olan Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli?
'Gibi'nin İlkkan'ı Kıvaç Kılınç, Erşan Kuneri dizisinin başrol oyuncusu Zafer Algöz'ün, 'Gibi' dizisine ilişkin eleştirilerine yanıt vermesi ile bir kez daha gündem oldu. Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç evli mi, kaç yaşında, nereli?
KIVAÇ KILINÇ KİMDİR?
19 Ağustos 1982 yılında Isparta'da doğan Kıvanç Kılınç, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde eğitim gördü. 2007 yılında oyunculuğa başlayan Kılınç, TV izleyicisinin karşısına 'Yer Gök Aşk' dizi ile çıktı.
Kıvanç Kılınç sırasıyla; Muhteşem Yüzyıl, Lale Devri, Kaçak, Ulan İstanbul, Diriliş Ertuğrul, Filinta, Kalbimdeki Deniz, Bizim Hikaye, Gibi dizlerinde yer aldı.
KIVAÇ KILINÇ'IN SEVGİLİSİ KİM?
Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi kendisi gibi oyuncu olan Sinem Ünsal'dır. Mucize doktor dizisi ile şöhreti yakalayan Sinem Ünsal, Fox TV'de yayınlanacak olan Gizli Saklı dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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