Gıdaların tadını bozmakla kalmıyor, sağlığınızı da riske atıyor: Yemek yaparken kullanmamanız gereken 7 malzeme

Mutfakta doğru gereçleri ve malzemeleri kullanmak sadece lezzet için değil, sağlık için de kritik bir faktördür. Bazı malzemeler, yüksek sıcaklıkla temas ettiğinde toksik maddeler açığa çıkarabilir veya gereçlerinizi hızla yıpratabilir. Pişirme sırasında sağlığınızı ve yemek kalitenizi korumak için hangi malzemelerden uzak durmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Peki, gıdaların tadını bozmakla kalmayıp sağlığınızı da riske atan ürünler nelerdir? İşte, yemek yaparken kullanmamanız gereken 7 malzeme...

YEMEK YAPARKEN KULLANMAMANIZ GEREKEN 7 MALZEME

1. Teflon kaplı tencerelerde metal kaşık

Teflon kaplı tencerelerde metal kaşık kullanmak, kaplamanın çizilmesine ve sağlıksız parçacıkların yemeğe karışmasına neden olur. Ahşap veya silikon kaşıklar daha güvenlidir.

2. Alüminyum folyo ile asidik gıdalar

Asidik yiyecekleri (domates, limon, sirke gibi) alüminyum folyo ile pişirmek veya saklamak, alüminyumun gıdaya geçmesine ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

3. Plastik kaplar ile yüksek ısı

Mikrodalga veya fırında ısıya dayanıklı olmayan plastik kaplar kullanmak, plastikten kimyasalların gıdaya geçmesine sebep olabilir. Cam veya seramik kaplar daha güvenlidir.

4. Eski veya çizik teflon gereçler

Çizilmiş veya eski teflon tencereler, ısıtıldığında zararlı kimyasallar salabilir. Kaplama hasarlıysa hemen değiştirilmelidir.

5. Boya ve kaplamalı tencereler

Ucuz veya kalitesiz boyalı tencereler, yüksek ısıda boya salabilir ve bu durum hem yemeğin tadını bozabilir hem de sağlığı tehdit eder.

6. Metal gereçlerde asidik yiyecekler

Demir veya bakır tencerelerde domates, limon gibi asidik yiyecekler pişirmek metallerin gıdaya geçmesine ve tat değişimine neden olabilir.

7. Cam kaplar ile ani sıcaklık değişimi

Fırın camı veya borosilikat cam kaplar ani sıcaklık değişiminden (buzdolabından fırına) etkilenebilir ve çatlayabilir. Her zaman ısı değişimlerine uygun cam tercih edin.