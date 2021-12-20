Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok'un dolar videosu gündem oldu

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:21

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı. Dolar/TL 20 Aralık günü 17,85'i aşarak aşarak rekor kırdı. Euro ise 20 TL'nin üzerini gördü.

Türkiye'deki ekonomik kriz günden güne derinleşirken, yaşananlara, ünlü isimler de dahil olmak üzere pek çok kesimden tepki geliyor.

Son olarak, Show TV'de yayınlanan absürt komedi programı Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusu Giray Altınok, doların yükselişine ilişkin bir video yayımladı.

Giray Altınok’un sosyal medya hesabından yayımladığı video izlenme rekoru kırdı. Pilotu canlandıran Altınok, uçağın kalkış ve inişi süresinde doların artışını ti'ye aldı.

Binlerce beğeni ve yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.