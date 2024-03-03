Gizemli paylaşımı merak uyandırmıştı: Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Komedyen Cem Yılmaz son olarak oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikteydi. Uzun süredir aşk yaşamayan ünlü komedyenin sosyal medya paylaşımları merak uyandırdı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaptığı işler dışında aşklarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Yeniden Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.
Cem Yılmaz'ın son günlerde Serenay Sarıkaya ile barışmak için ellerinde çiçekle Serenay Sarıkaya'nın evine gittiği haberleri çıkmıştı. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, Mert Demir ile ayrıldığı söylenen Serenay Sarıkaya için ellerini çiçekle dolduran Cem Yılmaz'ın eski sevgilisinin evine gittiği haberleri olay oldu.
Tam bu dedikodular almış başını yürürken, Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "O kaddaaaar!" notuyla gizemli bir paylaşım yaptı. Yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısını görünen kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi yaptığı paylaşımla ortaya çıktı, Cem Yılmaz'ın yeni aşkı pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu anlaşıldı.
Cem Yılmaz'la aynı sektörü paylaşmayan Necla Karahalil, sosyal medya hesabından yaptığı kokteyl ve yemek tarifleriyle epey ilgi görüyor.
Necla Hanım, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notunu düştüğü son paylaşımıyla öne çıktı. Sevgilisi Cem Yılmaz bu fotoğrafa kayıtsız kalamayıp sevgilisine kalp emojisi yolladı. Böylece aşk belgelenmiş oldu.
Çiftin, arasındaki yaş farkı gündem oldu. Necla Karahalil'in 37 yaşında olduğu ortaya çıktı. Çiçeği burnunda sevgililerin arasında 13 yaş fark bulunuyor. Cem Yılmaz ise 50 yaşında...
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