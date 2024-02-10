Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'

'Doğru Koca Nasıl Seçilir' gösterisi ile 10 bin kişinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan Yasemin Sakallıoğlu, gösterisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakallıoğlu, Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletlerinin karaborsada satılmasına ilginç bir cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:51
Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'Cem Yılmaz' göndermesi: 'Ben 50 bin lira verip gülemem'
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BKM organizasyonuyla sahnelenen 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' ile Ülker Sports Arena’da 10 bin kişinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan Yasemin Sakallıoğlu, gösterisi öncesi basın mensuplarının gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, cümlelerine Bu kadar büyük bir kalabalığın önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım, en büyük hayalim bu kadar büyük bir kalabalığın aynı anda gülmesiydi, bu sahneyle hayalimi gerçekleştireceğim" sözleriyle başlayarak heyecanını dile getirdi.

"TERAPİ ALIYORUM"

Anne ve babasının kendisini ilk defa izlemeye geleceğini söyleyen Yasemin Sakallıoğlu; "Annemden çok çekiniyorum, bakalım ne tepkiler verecek, en zorlanacağım gösteri olabilir, gösterilerimde annem ve babamdan çok bahsediyorum, bir nevi yüzleşme olacak benim için, ben izlemelerini istemiyordum şimdiye kadar, hatta bu durumu kırmak için de yaklaşık 1.5 yıldır terapi alıyorum, çok da iyi gidiyor, herkese tavsiye ederim" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Dans etmeyi çok sevdiğini belirten Yasemin Sakallıoğlu, "Dans etmeden duramam, çok sevmemin sebebi de şu ben bir panik atak hastasıyım, her gösteri öncesi ben panik atak krizi geçiriyorum, dans sayesinde ben kendimi seyirciye hazırlıyorum. Gösteri öncesi diz kapaklarım ağrıyor, aşırı tedirgin oluyorum, yüzümün rengi değişiyor bambaşka bir Yasemin var kuliste" diye konuştu.

"50 BİN LİRA VERİP GÜLEMEM"

Cem Yılmaz'ın CMXXIV adlı yeni gösterisinin tüm biletleri tükenmiş ve bilet fiyatları karaborsaya düşerek 50 bin liraya dayanmıştı. Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Yasemin Sakallıoğlu şu açıklamada bulundu:

"İnsanlar izlemek istiyor ama bir şeye de 50 bin lira vermek nedir ? Ne olacak o gösteriyi izleyince merak ediyorum. Ben 50 bin lira verip gülemem. Kimse de beni güldüremez. Benim gösterime 50 bin lira verenlerin evlerine ekstradan temizliğe giderim."


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