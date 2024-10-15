Yayınlanma: 15.10.2024 - 21:06

Güncelleme: 15.10.2024 - 21:06

NOW dizisi Gizli Bahçe'de Nazlı karakterine hayat veren Ebru Şahin'in yaşamı merak ediliyor. Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Ebru Şahin'in nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin kim, kaç yaşında, nereli? Ebru Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez, 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. 2017-2018 yılları arasında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı.

Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayımlanmaya başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile elde etti. 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu. Dizi, 2021 yılında final yaparak sona erdi. Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. 2021-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi. 2023 yılında ise, Star TV'de yayımlanan Yüz Yıllık Mucize adlı dizide Harika karakterini canlandırdı.

EBRU ŞAHİN EVLİ Mİ?

1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da evlendi.

EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017 - Savaşçı

2017-2018 - İstanbullu Gelin

2018 - Yasak Elma

2019-2021 - Hercai

2021-2022 - Destan

2023 - Yüz Yıllık Mucize

2024 - Gizli Bahçe

2024 - Prens

2024 - Tam Bir Centilmen

EBRU ŞAHİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2016 - Kan Parası

2017 - Babam

2019 - Şuursuz Aşk