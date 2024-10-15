Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin kim, kaç yaşında, nereli? Ebru Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yüz Yıllık Mucize, İstanbullu Gelin, Yasak Elma gibi dizilerde yer alan Ebru Şahin'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin kim, kaç yaşında, nereli? Ebru Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
NOW dizisi Gizli Bahçe'de Nazlı karakterine hayat veren Ebru Şahin'in yaşamı merak ediliyor. Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Ebru Şahin'in nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin kim, kaç yaşında, nereli? Ebru Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez, 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. 2017-2018 yılları arasında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma adlı dizilerde yer aldı.
Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayımlanmaya başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile elde etti. 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerinin sahibi oldu. Dizi, 2021 yılında final yaparak sona erdi. Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile paylaştı. 2021-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi. 2023 yılında ise, Star TV'de yayımlanan Yüz Yıllık Mucize adlı dizide Harika karakterini canlandırdı.
EBRU ŞAHİN EVLİ Mİ?
1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da evlendi.
EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2017 - Savaşçı
2017-2018 - İstanbullu Gelin
2018 - Yasak Elma
2019-2021 - Hercai
2021-2022 - Destan
2023 - Yüz Yıllık Mucize
2024 - Gizli Bahçe
2024 - Prens
2024 - Tam Bir Centilmen
EBRU ŞAHİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2016 - Kan Parası
2017 - Babam
2019 - Şuursuz Aşk
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