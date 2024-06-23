Murat Yıldırım ile Büşra Pekin başrolde buluştu

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:57

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:57

İki başarılı oyuncu Murat Yıldırım ile Büşra Pekin "Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları" filminde başrolü paylaşacak.

Poll Films imzalı filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak filmde Murat Yıldırım "Metin", Büşra Pekin de "Canan" karakterleriyle 2 çocuklu evli bir çifte hayat verecek.

Mustafa Kotan’ın yöneteceği filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal da rol alacak. Ezo Sunal, “Metin”in kız kardeşine yani çocukların halalarına hayat verecek. “Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları” filminde Mert Ege Ak ve Ayaz Gülşen de rol alacak.

