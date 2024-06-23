Murat Yıldırım ile Büşra Pekin başrolde buluştu
Yeni sezonda TMC Film’in Ebru Şahin’li dizisinde başrolü paylaşacak olan Murat Yıldırım, öncesinde sinema filmi çekecek.
İki başarılı oyuncu Murat Yıldırım ile Büşra Pekin "Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları" filminde başrolü paylaşacak.
Poll Films imzalı filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı. Önümüzdeki günlerde sete çıkacak filmde Murat Yıldırım "Metin", Büşra Pekin de "Canan" karakterleriyle 2 çocuklu evli bir çifte hayat verecek.
Mustafa Kotan’ın yöneteceği filmde Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal da rol alacak. Ezo Sunal, “Metin”in kız kardeşine yani çocukların halalarına hayat verecek. “Şampiyonlar – Satrancın Gizemli Taşları” filminde Mert Ege Ak ve Ayaz Gülşen de rol alacak.
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