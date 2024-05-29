Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
TMC Film, yeni sezon için dizi sektöründe büyük ses getirecek bir projeye imza atıyor. Daha önce pek çok diziye hayat veren TMC Film, bu kez iki ünlü oyuncu Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı aynı projede bir araya getiriyor.
Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, TMC Film'in iddialı ve çok konuşulacak dizisi, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ı başrollerde buluşturacak.
Her iki oyuncu da projelerinde oldukça titiz seçimler yapmalarıyla biliniyor.
MERAKLA BEKLENİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Now TV'de yayınlanacak olan bu sürpriz dizide, Ebru Şahin "Nazlı", Murat Yıldırım ise "Demir" karakterlerini canlandıracak.
Sürprizlerle dolu ve nefes kesici bir hikâyeye sahip olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar şimdiden merakla bekleniyor.
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