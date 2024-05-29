Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:19

Güncelleme: 29.05.2024 - 18:19

Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, TMC Film'in iddialı ve çok konuşulacak dizisi, ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ı başrollerde buluşturacak.

Her iki oyuncu da projelerinde oldukça titiz seçimler yapmalarıyla biliniyor.

MERAKLA BEKLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Now TV'de yayınlanacak olan bu sürpriz dizide, Ebru Şahin "Nazlı", Murat Yıldırım ise "Demir" karakterlerini canlandıracak.

Sürprizlerle dolu ve nefes kesici bir hikâyeye sahip olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar şimdiden merakla bekleniyor.