Gökhan Özoğuz açıkladı: Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl?

08 Kasım 2022 Salı, 12:11

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü müzisyen, son olarak 1.5 ay önce "Gerekenler yapılmakta, tedavi iyi geçiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Özoğuz, önceki akşam 'Tamirhane' filminin galasına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan müzisyen, lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

"TEDAVİ BİTTİ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan ağabey ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz" diye konuştu.

"SENELERDİR SESSİZ İZLENEN HASTALIK..."

Geçtiğimiz günlerde Twitter sayfasından açıklama yapan 45 yaşındaki Hakan Özoğuz ise, "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." notunu paylaşmıştı.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler.

Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen "Holigan"ın ardından Athena dördüncü video klibini "Tarlaya Ektim Soğan" adlı şarkıya çekti.