Gökhan Özoğuz'dan 'Erdal Eren' paylaşımı: 'İyi bak iyi, iyi bak o gözlere'

14 Aralık 2021 Salı, 10:52

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde düzenlenen ve Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.

7 bin kişi için idam istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi idam edildi. 71 bin kişi düşünce suçundan yargılandı.

Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren de, 19 Mart 1980’de idama mahkûm edildi. Eren’in idam kararı, Yargıtay tarafından iki kere iptal edilmesine rağmen Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980’de Ankara Merkez Ulucanlar Cezaevi’nde infaz edildi.

Darbeci Kenan Evren’in 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği “Asmayalım da besleyelim mi?” sözü ise hafızalardan hâlâ silinmedi.

ÖZOĞUZ'DAN 'ERDAL EREN' PAYLAŞIMI

Eren'in infaz edildiği tarih olan 13 Aralık'ta, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdal Eren'i andı.

Özoğuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İyi bak iyi, iyi bak o gözlere

Yiğit derler bu yüreğe

Benim diyen yaklaşamadı vakarına

Hala onlar yakar bu günlerin meşalesini

Dostlar bizimdir, o hep diri"