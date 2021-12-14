Gökhan Özoğuz'dan 'Erdal Eren' paylaşımı: 'İyi bak iyi, iyi bak o gözlere'
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 12 Eylül faşist darbesinin kurbanlarından Erdal Eren'i andı. Özoğuz, henüz 17 yaşında olduğu için yaşı büyütülerek idam edilen Eren için "Hala onlar yakar bu günlerin meşalesini. Dostlar bizimdir o hep diri" ifadelerini kullandı.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde düzenlenen ve Türk demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.
7 bin kişi için idam istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi idam edildi. 71 bin kişi düşünce suçundan yargılandı.
Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren de, 19 Mart 1980’de idama mahkûm edildi. Eren’in idam kararı, Yargıtay tarafından iki kere iptal edilmesine rağmen Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980’de Ankara Merkez Ulucanlar Cezaevi’nde infaz edildi.
Darbeci Kenan Evren’in 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği “Asmayalım da besleyelim mi?” sözü ise hafızalardan hâlâ silinmedi.
ÖZOĞUZ'DAN 'ERDAL EREN' PAYLAŞIMI
Eren'in infaz edildiği tarih olan 13 Aralık'ta, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan bir paylaşım geldi.
Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Erdal Eren'i andı.
Özoğuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İyi bak iyi, iyi bak o gözlere
Yiğit derler bu yüreğe
Benim diyen yaklaşamadı vakarına
Hala onlar yakar bu günlerin meşalesini
Dostlar bizimdir, o hep diri"
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