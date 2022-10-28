Gökhan Özoğuz'un başrolünü oynadığı 'Kendi Yolumda' filminin fragmanı ve afişi yayımlandı

28 Ekim 2022 Cuma, 17:31

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un başrolünü oynadığı filmde, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Tuncer Salman, Tamer Levent, Suzan Aksoy, Erkan Can ve Hakan Özoğuz da yer alıyor. Ali Kobanbay’ın senaryosunu yazdığı, Athena Sanat yapımcılığında 25 Kasım’dan itibaren vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturuyor.

Kendi yolunda gitmenin önemini vurgulayarak, izleyiciye kendini gerçekleştirmenin peşinden gitmeyi çarpıcı bir şekilde sorgulatan film, sıcacık hikayesi ve muhteşem oyunculuklarla sinema izleyicisin hafızalarında yer alması bekleniyor.

Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor. Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebiyle bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eder ve sonrasında uyuyakalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera artık başlamıştır.