Gökhan Özoğuz'dan Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:35

Şarkıcı Gökhan Özoğuz Bandırma Füze Kulübü’nün galasına katıldı. Ünlü şarkıcı lenfoma hastalığına yakalanan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"İDDİA EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL AMA..."

Gökhan Özoğuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hakan iyi…. Zaten 10 senedir hep böyle bir hastalığı vardı. Bunun değişik bir türüydü. 10 senedir hiçbir hareketlilik yoktu. İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra aşırı agresif Bir forma geçti. Tedaviye başladı, sıkıntısı yok. Sadece tedavi olacak bitecek inşallah, öyle umuyorum”