Gökhan Ünal kimdir, kaç yaşında? Gökhan Ünal hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:04

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:04

Teknik direktör Gökhan Ünal'ın TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bu gelişmeyle birlikte Gökhan Ünal'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

GÖKHAN ÜNAL KİMDİR?

Gökhan Ünal, 23 Temmuz 1982'de Ankara'da doğdu. Kariyerine amatör olarak Petrol Ofisi'nde başladı. 1999 yılında yine amatör olarak Gençlerbirliği'ne geçen 2000 yılında aynı kulüpte profesyonel oldu. Süper Lig'deki ilk golünü 18 yaşındayken 12 Mayıs 2000 tarihinde Kocaelispor'a attı. İlk zamanlar Gençlerbirliği'nde fazla forma şansı bulamayan Gökhan 2001-2002 sezonunun ilk döneminde Gençlerbirliği Oftaş'ta, ikinci döneminde Ankaraspor oynadı. 2002 de Kayserispor a transfer olmuş ancak 2002-2003 sezonunda Yimpaş Yozgatspor'a kiralık olarak gönderildi. Yozgatspor'da forma şansı buldu ve oynadığı futbolla yıldızı parladı.

Gökhan Ünal, Gençlerbirliği 'den ayrıldıktan sonra 19 Ağustos 2003 tarihinde Kayserispor ile anlaştı. Süper Lig 'de Kayserispor ile ilk golünü 21 Kasım 2004 tarihinde Denizlispor 'a atan Ünal, yine aynı sezon (2004-05) oyuna sonradan girip, Galatasaray'a attığı 2 golle tanınmaya başladı. 005-06 sezonunu 25 gol atarak Süper Lig'i Gol Kralı olarak tamamladı.

3 Haziran 2008'de ise Kayserispor ile yollarını ayırarak Trabzonspor'a transfer oldu. 2009-10 sezonu devre arasında Burak Yılmaz ile takas edilip Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe bu transfer için ayrıca Trabzonspor kulübüne 3.5 milyon euro ödedi. Gökhan Ünal, 29 Aralık 2010'da İstanbul BB ile 5 aylık bir sözleşme imzaladı. 17 Haziran 2011 tarihinde tekrar Kayserispor ile anlaşan golcü 9 numaralı formayı giyeceğini basın toplantısında açıkladı. 2011-2012 sezonunda ilk golünü 02.10.2011'de Mersin İdman Yurdu'na attı. 20 Şubat 2012 tarihinde, kulübüyle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilerek boşta kaldı.

4 Eylül 2012 tarihinde Kardemir Karabükspor kulübüne 1 yıllığına transfer oldu. Süper Lig'in 9. haftasına kadar takımla kalan Ünal anlaşmazlık sebebiyle 31 Ekim 2013 tarihinde külübüyle şözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti. Karabükspor'dan ligin ortasında ayrılan Ünal, takımdan ayrılmasının ardından Süper Lig'den de teklif almasına rağmen 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor ile sözlşeme imzaladı.

Ankaraspor'un Süper Lig'e yükselememesi sonrasında, Süper Lig'in yeni ekibi Balıkesirspor ile sözleşme imzaladı. 2014-15 sezonunda 23 maçta 5 gol kaydetti, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi ile birlikte takımdan ayrıldı. Bu sezon attığı son gol, Gökhan Ünal'in Süper Lig'de attığı 100. gol oldu ve 100'ler kulübüne girmesini sağladı.

24 Temmuz 2015 tarihinde, 1. Lig'de mücadele eden Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Temmuz 2016 tarihinde Erman Kılıç ile birlikte 2. Lig takımlarından Menemen Belediyespor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takımının formasını ilk kez 1 Mart 2006 tarihinde Çek Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında giyen Ünal, ilk golünü ise, 28 Mayıs 2006'da Estonya ile oynanan maçta atmıştır. Ünal, 24 Mart 2007 tarihinde Pire'de Yunanistan ile oynanan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında ikinci golü atarak Türkiye'nin tarihindeki 550. golünü kaydetti.

GÖKHAN ÜNAL'IN ÖZEL YAŞAMI

Gökhan Ünal, 2013'te Ebru Günaydın'la evlendi.

GÖKHAN ÜNAL'IN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1997-1999 - Petrol Ofisi

1999 - Gençlerbirliği

Profesyonel kariyeri

1999-2003 - Gençlerbirliği

2001 - G.Oftaş (kiralık)

2002 - Ankaraspor (kiralık)

2002-2003 - Yimpaş Yozgatspor (kiralık)

2003-2008 - Kayserispor

2008-2010 - Trabzonspor

2010 - Fenerbahçe

2011 - İstanbul BB (kiralık)

2011-2012 - Kayserispor(kiralık)

2012-2013 - Kardemir Karabükspor

2013-2014 - Ankaraspor

2014-2015 - Balıkesirspor

2015-2016 - Karşıyaka

2016-2017 - Menemen Belediyespor

2018 - Vanspor





Millî takım kariyeri

2006-2009 - Türkiye





Teknik direktörlük kariyeri

2019-2020 - Kayserispor (yardımcı antrenör)

2021 - Karşıyaka (yardımcı antrenör)

2021 - Ankara Keçiörengücü (yardımcı antrenör)

2021-2022 - Ankaraspor (yardımcı antrenör)

2022 - Sakaryaspor (yardımcı antrenör)

2022 - 2023 Altınordu



