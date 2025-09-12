Gökova Körfezi'nin kıyılarında yetişiyor, aromasını

Elverişli iklimi ve verimli topraklarıyla pek çok ürünün yetiştirildiği Muğla'da, susam da çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. İlde en fazla susam ekilen bölgelerden birisi de Ula ilçesinin Gökova Mahallesi. Mahalledeki çiftçiler, Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" adı verilen rüzgarın getirdiği iyot sayesinde özgün bir aroma kazanan susamın hasadına başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, makinelerin girmediği alanlarda ürünü elleriyle topluyor.

Genelde kadınların çalıştığı susam hasadında, mahsul toplandıktan sonra desteler halinde yerde bekletiliyor, ardından kümeler halinde kurutuluyor. Sopalarla vurularak dökülmesi sağlanan susam, eleklerden geçirilerek komisyonculara satılıyor.

1500 TON ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, Gökova susamının yüzlerce yıldır bölgenin en önemli bitkileri arasında yer aldığını söyledi.

Gökova susamının denizden gelen iyot esintili rüzgarla aroma kazandığını belirten Baydar, "Susam bu topraklarda susuz olarak yetişiyor. Son yıllarda Çin ve Japonya'dan Gökova susamına talep çok arttı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla üretim sahası 15 bin dönüme ulaştı. Üretim yapılan alanlardan 1500 tonun üzerinde ürün elde ediliyor. Gökova susamı özel bir susam. Lezzeti ve aromasıyla çok değerli olmasından dolayı özellikle son yıllarda yurt dışından da büyük talep görmeye başladı." dedi.

Baydar, özellikle son yıllarda sözleşmeli üretim modeliyle susamı alan ve işleyen firmalarla çiftçileri bir araya getirdiklerini, finansman bakımından da üreticilere Bakanlığın projeleriyle destek verdiklerini dile getirdi.

Susam üretiminde son dönemde elde edilen artış dolayısıyla çiftçilerin işini kolaylaştırmak için 2 yeni susam hasat makinası aldıklarını söyleyen Baydar, "Bölgede makinalı hasadı yaygınlaştırmak istiyoruz. Susam daha önce yaklaşık 75 ile 110 kilo arasında verim verirken enstitülülerden elde ettiğimiz yeni çeşitlerle 140 kilo gibi bir verimi yakaladık. Bu ürünler aynı zamanda makinalı hasada daha yatkın. İlçe müdürlüğümüz kanalıyla bu makinaları çiftçilerimizin hasadına sunmaktayız." diye konuştu.

Gökova Körfezi kıyısında üretim yapan Muhammet Aktürk de 27 yıldır susam yetiştirdiğini, Gökova susamının susuz yetiştiği için aromasının yüksek olduğunu ve bu nedenle tercih edildiğini belirtti.

Yaklaşık 90 günde ürünlerini hasat ettiklerini, ürünün verim ve fiyatından memnun olduklarını dile getiren Aktürk, "Kuru tarım yaptığımız için susamın yağ oranı çok yüksek. Bu nedenle susamı özellikle Japonlar tercih ediyor. Japonlar hasat döneminde tarlalarımızda misafir olarak ürünleri yerinde görüyorlardı. Ürünü beğendikleri için alıyorlar." ifadesini kullandı.

Aktürk, susamın özellikle kuraklığın yaşandığı son dönemde üreticiler için çok önemli bir ürün haline geldiğini kaydetti.