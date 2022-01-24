Gökyüzünde mercek bulutu görüldü: Saatlerce aynı yerde kaldı
Van semalarında mercek bulutu oluştu. Saatlerce aynı noktada dairesel olarak dönün bulut ilginç görüntüler oluşturdu.
24 Ocak 2022 Pazartesi, 16:14
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Van semalarında mercek bulutu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır" diye tanımlanıyor.