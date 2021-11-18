Golda filminden ilk kare yayınlandı, Helen Mirren tanınmaz hale geldi

18 Kasım 2021 Perşembe, 11:55

Guy Nattiv imzalı Golda filminin çekimleri Londra'da resmen başladı ve film, Oscar ödüllü Helen Mirren'in İsrail'in ilk kadın Başbakanı Golda Meir rolündeki ilk görüntüsünü yayınladı.

Nicholas Martin tarafından yazılan film, "İsrail'in Demir Leydisi" olarak da bilinen Golda Meir'in 1973'teki Yom Kippur Savaşı sırasında karşılaştığı yüksek riskli sorumlulukları ve tartışmalı kararları anlatan bir gerilim filmi. Filme dair ilk görüntü yayınlanırken başrol oyuncusu Helen Mirren'in makyaj ve kostüm ile Meir'e olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.

Nicholas Martin tarafından yazılan film, Skin adlı kısa filmiyle 2018'de Oscar kazanan İsrailli yönetmen Guy Nattiv tarafından çekiliyor. Film önümüzdeki 6 hafta boyunca hem Londra'da hem de Isreal'de çekim yapması bekleniyor. Film için henüz resmi olarak herhangi bir çıkış tarihi duyurulmadı.

Camille Cottin'in ve Golda'nın savaş boyunca yanında olan uzun süredir kişisel asistanı Lou Kaddar olarak kadroya katıldığı filmin kadrosunda ayrıca Rami Heuberger, Lior Ashkenzi, Ellie Piercy gibi isimler de yer alıyor.