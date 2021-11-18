Golda filminden ilk kare yayınlandı, Helen Mirren tanınmaz hale geldi
Guy Nattiv imzalı Golda filminin çekimleri başladı, Oscar ödüllü Helen Mirren İsrail'in ilk kadın Başbakanı Golda Meir rolündeki görüntüsüyle tanınmaz hale geldi
Guy Nattiv imzalı Golda filminin çekimleri Londra'da resmen başladı ve film, Oscar ödüllü Helen Mirren'in İsrail'in ilk kadın Başbakanı Golda Meir rolündeki ilk görüntüsünü yayınladı.
Nicholas Martin tarafından yazılan film, "İsrail'in Demir Leydisi" olarak da bilinen Golda Meir'in 1973'teki Yom Kippur Savaşı sırasında karşılaştığı yüksek riskli sorumlulukları ve tartışmalı kararları anlatan bir gerilim filmi. Filme dair ilk görüntü yayınlanırken başrol oyuncusu Helen Mirren'in makyaj ve kostüm ile Meir'e olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.
Nicholas Martin tarafından yazılan film, Skin adlı kısa filmiyle 2018'de Oscar kazanan İsrailli yönetmen Guy Nattiv tarafından çekiliyor. Film önümüzdeki 6 hafta boyunca hem Londra'da hem de Isreal'de çekim yapması bekleniyor. Film için henüz resmi olarak herhangi bir çıkış tarihi duyurulmadı.
Camille Cottin'in ve Golda'nın savaş boyunca yanında olan uzun süredir kişisel asistanı Lou Kaddar olarak kadroya katıldığı filmin kadrosunda ayrıca Rami Heuberger, Lior Ashkenzi, Ellie Piercy gibi isimler de yer alıyor.
Video Haberler
- Midesinde taşıdığı uyuşturucu patlayan kişi öldü
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Marketlerde karneyle satış dönemi başladı
- AKP kulisleri hareketlendi
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Süleyman Soylu'ya çok zor 'kokain' sorusu
- Erdoğan ile Soylu karşı karşıya geldi