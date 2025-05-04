Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Geçirdiği trafik kazasında kaburgaları kırılan ve kıkırdaklarında parçalanma oluşan Berk Atan, hastanede süren tedavisinin ardından sosyal medyada ilk kez paylaşım yaptı.

Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'dan kaza sonrası ilk paylaşım
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:28

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. 19 Nisan tarihinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Atan, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, yaptığı açıklamada, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" ifadelerini kullanarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Ünlü oyuncu, kazadan günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arabanın içinde çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Atan, not olarak sadece "Çok şükür" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, hem hayranlarını sevindirdi hem de moral verdi.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de doğan Berk Atan, 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğa Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle adım atan Atan; Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda da rol aldı.

 

Berk Atan, uzun süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Taner" karakterine hayat veriyor.


Etiketler: #Berk Atan #Gönül Dağı

İlgili Haberler

Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama

Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama
Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın görüntüleri ortaya çıktı!
Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli? Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl?

Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli? Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler