Gönül Dağı'nın yıldızı Berk Atan'dan kaza sonrası ilk paylaşım

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:28

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:31

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. 19 Nisan tarihinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Atan, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Tedavisi hastanede devam eden oyuncu, yaptığı açıklamada, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" ifadelerini kullanarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Ünlü oyuncu, kazadan günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Arabanın içinde çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Atan, not olarak sadece "Çok şükür" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, hem hayranlarını sevindirdi hem de moral verdi.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de doğan Berk Atan, 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğa Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle adım atan Atan; Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda da rol aldı.

Berk Atan, uzun süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Taner" karakterine hayat veriyor.