Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli? Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl?
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan trafik kazası geçirdi. Bu gelişmenin ardından Atan'ın hayatı, kariyeri ve sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli? Berk Atan'ın durumu nasıl?
Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncunun kaburga kemiğinin çatladığı bildirildi. Peki, Berk Atan kimdir? Berk Atan kaç yaşında, nereli? Berk Atan'ın durumu nasıl?
BERK ATAN KİMDİR?
Berk Atan, 26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alan Atan, kariyerine modellik yaparak başladı. 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Berk Atan, "Herşey Yolunda Merkez" dizisi ile oyunculuk hayatına başladı. Berk Atan ayrıca, "Altındağlı", "Güneşin Kızları", "Dayan Yüreğim", "Cennetin Gözyaşları", "Tahin Pekmez" gibi yapımlarda rol aldı.
BERK ATAN'IN ÖZEL HAYATI
Evli olmayan oyuncu Berk Atan, sunucu ve oyuncu Ebru Destan'ın yeğenidir.
BERK ATAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Trafik kazası sonucu ağır yaralanan Berk Atan'ın omurga ve kaburgalarında kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
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