Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu Gönül Dağı dizisi oyuncularından Berk Atan ve Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Hastaneye kaldırılan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın görüntüleri ortaya çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 12:57

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan (34) ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Kaza, dün Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde meydana geldi. Y.U.K., kullandığı 34 EFH 328 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken olay yerinden ilk fotoğraflar geldi.

Görüntülerde, kazaya karışan aracın kullanılamaz hale geldiği görülüyor.


Etiketler: #Berk Atan #Aybike Sağlam Taşkın

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