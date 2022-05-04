04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:17

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu 'Taş Bebek' lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili üzücü açıklamalar yaptı.

Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü kaybetti.

CANLI YAYINDA ANLATTI

Kendisinin çok yakın dostu olan Akay, TV8'de yayımlanan 2. Sayfa programındaki açıklamalarında “Gönül abla, gece 03.00’te yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu” ifadelerini kullandı.

KABURGALARI KIRILMIŞTI!

Temmuz 2021'de Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, usta sanatçının evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklanmıştı:

"Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."