Google Play, 2021'in en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı
Android uygulama mağazası Google Play’de 2021 yılının en iyi uygulama ve oyunları belli oldu. İşte o uygulamalar...
Android uygulama mağazası Google Play’de 2021 yılının en iyi oyun ve uygulamaları açıklandı.
Habertürk'ün Google’ın açıklamasına dayandırdığı habere göre “Kullanıcıların Seçimi” ödülünü uygulamada Paramount+ ve oyunda ise Garena Free Fire MAX alırken; 2021 yılında Google Play’in en iyi uygulaması kişisel meditasyon koçu Balance, en iyi oyunu ise Pokémon UNITE seçildi.
İşte 2021 yılının en iyi uygulamaları:
İYİLİK İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR
- Empathy
- Mentor Spaces
- Speechify
GÜNLÜK İHTİYAÇLAR İÇİN EN İYİ UYGULAMAR
- Blossom
- PhotoRoom
- Rabit
EN EĞLENCELİ UYGULAMALAR
- Clubhouse
- Noobly
- Whatifi
GİZLİ KALMIŞ EN İYİ UYGULAMALAR
- Laughscape
- Moonbeam
- Moonly
EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI
- Balance
- Clementine
- Uptime
TABLETLER İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR
- Canva
- Concepts
- Houzz
GİYİLEBİLİR CİHAZLAR İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR
- Calm
- MyFitnessPal
- Sleep Cycle
GOOGLE TV İÇİN EN POPÜLER UYGULAMALAR
- Disney+
- ESPN
- Tubi
YILIN OYUNLARI
Google Play’de 2021 yılının en iyi oyunları ise kategorilerine göre şöyle sıralandı:
EN İYİ REKABETÇİ OYUNLAR
- League of Legends: Wild Rift
- MARVEL Future Revolution
- Pokemon UNITE
- Rogue Land
- Suspects: Mystery Mansion
EN İYİ EZBER BOZAN OYUNLAR
- Inked
- JanKenUP!
- Knights of San Francisco
- Overboard!
- Tears of Themis
EN İYİ BAĞIMSIZ OYUNLAR
- 7 Billion Humans
- Bird Alone
- Donut Country
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Puzzling Peaks EXE
EN İYİ BASİT OYUNLAR
- Cats in Time
- Crash Bandicoot: On the Run!
- Disney POP TOWN
- Switchcraft -Towers
TABLETLER İÇİN EN İYİ OYUNLAR
- Chicken Police — Paint it RED!
- League of Legends: Wild Rift
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Overboard!
- The Procession to Calvary
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