Google Play, 2021'in en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı

30 Kasım 2021 Salı, 14:38

Android uygulama mağazası Google Play’de 2021 yılının en iyi oyun ve uygulamaları açıklandı.

Habertürk'ün Google’ın açıklamasına dayandırdığı habere göre “Kullanıcıların Seçimi” ödülünü uygulamada Paramount+ ve oyunda ise Garena Free Fire MAX alırken; 2021 yılında Google Play’in en iyi uygulaması kişisel meditasyon koçu Balance, en iyi oyunu ise Pokémon UNITE seçildi.



İşte 2021 yılının en iyi uygulamaları:

İYİLİK İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR

- Empathy

- Mentor Spaces

- Speechify

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR İÇİN EN İYİ UYGULAMAR

- Blossom

- PhotoRoom

- Rabit

EN EĞLENCELİ UYGULAMALAR

- Clubhouse

- Noobly

- Whatifi

GİZLİ KALMIŞ EN İYİ UYGULAMALAR

- Laughscape

- Moonbeam

- Moonly

EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI

- Balance

- Clementine

- Uptime

TABLETLER İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR

- Canva

- Concepts

- Houzz

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR

- Calm

- MyFitnessPal

- Sleep Cycle

GOOGLE TV İÇİN EN POPÜLER UYGULAMALAR

- Disney+

- ESPN

- Tubi

YILIN OYUNLARI

Google Play’de 2021 yılının en iyi oyunları ise kategorilerine göre şöyle sıralandı:

EN İYİ REKABETÇİ OYUNLAR

- League of Legends: Wild Rift

- MARVEL Future Revolution

- Pokemon UNITE

- Rogue Land

- Suspects: Mystery Mansion

EN İYİ EZBER BOZAN OYUNLAR

- Inked

- JanKenUP!

- Knights of San Francisco

- Overboard!

- Tears of Themis

EN İYİ BAĞIMSIZ OYUNLAR

- 7 Billion Humans

- Bird Alone

- Donut Country

- My Friend Pedro: Ripe for Revenge

- Puzzling Peaks EXE

EN İYİ BASİT OYUNLAR

- Cats in Time

- Crash Bandicoot: On the Run!

- Disney POP TOWN

- Switchcraft -Towers

TABLETLER İÇİN EN İYİ OYUNLAR

- Chicken Police — Paint it RED!

- League of Legends: Wild Rift

- My Friend Pedro: Ripe for Revenge

- Overboard!

- The Procession to Calvary