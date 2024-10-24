Google’dan Ay’ın evrelerine özel Doodle!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:38

Google, 24 Ekim 2024 tarihinde ana sayfasında kullanıcılarını özel bir Doodle ile karşıladı. Bu interaktif Doodle, Ay’ın evrelerini eğlenceli bir oyun aracılığıyla sundu. Google’ın bu özel tasarımı, Ay’ın evrelerine dair farkındalık oluşturmayı amaçlarken, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Ay, Dünya etrafındaki hareketi sırasında farklı evreler sergiler. Bu evreler her ay tekrar eder ve gökyüzüne ilgi duyanlar için büyük bir öneme sahiptir. Google, hazırladığı Doodle ile bu evreler hakkında farkındalık oluşturmayı ve kullanıcıları eğlendirici bir şekilde bilgilendirmeyi hedefledi.

AY’IN EVRELERİ NELERDİR?

Ay’ın evreleri, Dünya etrafında dönerken sırasıyla aşağıdaki aşamalardan geçer:

Yeni Ay: Ay, Güneş ile Dünya arasında olduğunda, karanlık yüzü Dünya’ya dönüktür ve görünmez.

Hilal: Yeni Ay’dan sonra Ay’ın küçük bir kısmı aydınlanır ve hilal şeklinde görülür.

İlk Dördün: Ay, yarım daire şeklinde görünür, sağ tarafı aydınlanmıştır.

Büyüyen Şişkin Ay: Ay, yarımdan fazla aydınlanmış halde dolunaya yaklaşır.

Dolunay: Ay tamamen aydınlanır ve tüm yüzeyi görünür.

Küçülen Şişkin Ay: Dolunay sonrasında Ay’ın aydınlık kısmı azalmaya başlar.

Son Dördün: Ay tekrar yarım daire şeklinde görünür, bu sefer sol tarafı aydınlıktır.

Küçülen Hilal: Ay, yeniden hilal şeklinde küçülür ve döngü Yeni Ay ile tamamlanır.

Ay’ın bu döngüsü yaklaşık 29,5 gün sürer ve bu süre zarfında Ay, Yeni Ay’dan başlayarak Dolunay’a ve tekrar Yeni Ay’a dönüş yapar.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, belirli günler, olaylar, başarılar ve kişileri kutlamak için Google logosunda yapılan özel tasarımlardır. İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali’ni kutlamak için oluşturulmuştu. O günden bu yana, her yıl binlerce Doodle, çeşitli temalarla kullanıcıların dikkatini çekmek ve belirli günleri kutlamak amacıyla sunulmaktadır.