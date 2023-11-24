Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel 'doodle'
Google, önemli isimleri ve önemli günleri Doodle olarak ana sayfasına taşımaya devam ediyor. Arama motoru, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de unutmadı.
Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.
Doodle görselinde, güneş, kitap ve ağaç yaprakları bulunuyor.
DOODLE NEDİR?
Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla dikkat çekiliyor.
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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