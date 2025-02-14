Görenler tanıyamadı: Şafak Sezer verdiği kilolarla gündem oldu!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:25

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:25

Şafak Sezer, son dönemdeki kiloları ve yüzündeki değişimle adından sıkça söz ettiriyor.

Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi başarılı projelerdeki performanslarıyla tanınan ünlü komedyen, son olarak Aşk Sadece Bir An filminin galasında katıldığı etkinlikte dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda Şafak Sezer'in yağ aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği iddiaları gündeme gelmişti.

"SAĞLIKLI BESLENMEYE BORÇLU"

Bu iddialara esprili bir şekilde yanıt veren Sezer, "Öyle bir alet var bizim evde, gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum" demişti.

Şafak Sezer, verdiği kiloları sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade etti.

Ünlü komedyen, galada ise İspanyol paça takım elbise ve gözlükleriyle dikkatleri üzerine çekti. Galadaki tarzı ve son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, pek çok yorum aldı.