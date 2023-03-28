Şafak Sezer ile Berdan Mardini, depremzedelerle bir araya geldi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:04

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Diyarbakır'ın da etkisi altında kaldığı depremler sonrası evini kaybeden veya hasarlı olduğu için kullanamayan yurttaşlar Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalmaya başladılar.

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve son dönem Survivor programında yarışan şarkıcı Berdan Mardini depremzedeler ile buluştu. Yurttaşların moral ve motivasyon artırmak için bir araya gelen Sezer ve Mardini, önce şarkı söyleyip alkış tuttu, sonra ise hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekildi. Gün boyu vakit geçiren iki ünlü sanatçı, depremzedelerin yüzlerinde tebessüme eden oldu.

"FIRSAT BULDUKÇA ZİYARET ETSİNLER"

Sanatçılara motivasyon desteği için depremzedelerin yanına davet eden Şafak Sezer, fırsat buldukça gelmelerini istedi. Sezer, “Türkiye’ye geçmiş olsun, Allah geride kalanlara sağlık ve sıhhat versin. Biz çocuklarla eğlenmeye geldik, akşamda geri gideceğiz. Diyarbakır’ı biz tercih ettik, gönlümüz de başka bir yerdedir. Özellikle çocukların böyle psikolojiye düşmeleri çok kötü bir şey ama yapılacak bir şey yok. Bütün sanatçı arkadaşlara söylüyorum fırsat buldukça ziyaret etsinler” dedi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ise eğlenmeye, güldürmeye ve onlarla şarkı söylemeye geldiklerini ifade etti. Mardin, şu anda çok güzel geçtiğini, çok keyifli ve mutlu olduklarını kaydederek ağlamanın yanında eğlenmekte önemli şeyler olduğunu, bir nebze bir şey katabildilerse ne mutlu kendilerine ifadelerinde bulundu.