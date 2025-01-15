Şafak Sezer rahatsızlığını ilk kez anlattı: 'Milyonda bir oluyor, insanı kör ediyor...'
Gözünde 'ben' olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Şafak Sezer, "Milyonda bir oluyor. Benin riski, ilerde kör ediyor insanı" diye konuştu.
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Sezer gözündeki ben nedeniyle görme yetisini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu anlattı.
"MİLYONDA BİR OLUYOR"
Sezer, rahatsızlığını şu sözlerle aktardı:
"Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir oluyor. Bu ben ilerliyor biraz. Benin riski ilerde kör ediyor insanı. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Bana güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum."
Etiketler: #Şafak Sezer
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