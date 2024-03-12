Görenler tanıyamadı: Semicenk asker oldu

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:09

Gerçek ismi Cenk Baş olan ve son dönemde şarkılarıyla dikkat çeken Semicenk, vatani görevini yerine getirmek için Isparta'ya gitti ve birliğine teslim oldu. Ünlü şarkıcının askeriyeye girmeden önce verdiği pozlar sosyal medyaya düştü.



SON KONSERİNİ BURSA'DA VERDİ

Semicenk, vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önce son konserini önceki akşam Bursa Osmangazi Meydanı’nda vermişti.

Konser boyunca şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle beraber seslendiren Semicenk, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

Konser sonunda hayranları, sanatçıyı “En büyük asker bizim asker” tezahüratları eşliğinde askere uğurlamıştı.



