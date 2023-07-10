Orkestrası yolu kaybetti: Semicenk sahneden böyle özür diledi

Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:20

Güncelleme: 10.07.2023 - 08:59

Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 23.sü düzenlendi. Festivalin son gününde konser vermek için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yola çıkan Semicenk ve orkestra ekibi, orkestra ekibinin kazara Devrek istikametine sapması sonucu birbirini kaybetti.

PLAYBACK YAPMAK ZORUNDA KALDI

Uzun süre orkestra ekibi ile iletişim sağlayamayan Semicenk konsere yetişmek için yola devam etti. İlçeye gecikmeli ulaşan Semicenk orkestra ekibi olmaması nedeniyle sahnede playback yapmak zorunda kaldı. Birkaç parça seslendiren Semicenk Ereğli’ye bir daha gelme sözü vererek sahneden ayrıldı. Öte yandan Semicenk’in orkestra ekibinin kazara başka bir güzergaha gittiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle kendileriyle iletişim kurulmakta zorlanıldığı öğrenildi.

HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sahneden on binlerce kalabalığa seslenen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Semicenk geldi sizlerle beraber. Hoşgeldi. Yalnız Semicenk ayrı yerden geldi. Orkestrası yanlışlıkla Devrek yoluna girmiş ve saplanmış. Bir doğal afetten dolayı sazı, orkestrası yok. Siz ona güzellikler yağdırırsanız playback yaptırırız" diye konuştu.

Sahneye çıkarak kendisini dinlemeye gelen kalabalığa hitap eden Semicenk, "Yaşanan afetlerden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Bu akşam orkestram doğal afetlere maruz kaldıkları için bana eşlik edemediler. Ben gelebildim, sizleri görebilmek için. Bu açıklamayı kendim yapmak istedim. Bu akşamlık beni mazur görürseniz daha sonrasında çok güzel bir konserde buluşacağız" diye konuştu.