Goriller tıpkı insanlar gibi "bilerek sarhoş" oluyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:58

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 17:00

Anlaşılan o ki, gevşemeyi seven tek tür insanlar değil. Büyük maymunların davranışlarını inceleyen yeni bir çalışma, canlıların kasıtlı olarak "sarhoş" olmak için döndüklerini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu gelişmelerin insanların neden sıklıkla zihin değiştiren ilaçlar ve faaliyetler aradıklarını anlamamıza yardımcı olabileceğine inanıyor.

KASITLI OLARAK ZİHİNLERİYLE OYNUYORLAR

Bilim adamları, bazen daha da hızlı dönmek için sarmaşıklar ve ipler kullanarak dönen büyük maymunları gösteren 40'tan fazla videoyu analiz ettiler. Primatlar dergisinde yayınlanan çalışmaya göre canlıların genellikle aşırı baş dönmesine neden olacak kadar hızlı hızlara ulaştığını belirterek, maymunların kasıtlı olarak zihin değiştiren bir duruma ulaşmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Çalışmanın yazarı ve Warwick Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Adriano Lameira, "Dönmek, bilinç durumumuzu değiştiriyor" dedi. "Beden-zihin duyarlılığımız ve koordinasyonumuzla karışıyor, bu da bizi hasta, sersemlemiş ve hatta atlı karıncalarda oynayan çocuklarda olduğu gibi mutlu hissettiriyor." dedi.

Bu çalışma fikri, 2018'de Dallas Hayvanat Bahçesi tarafından yayınlanan viral bir videodan kaynaklandı. Plastik bir havuzda dönen Zola adlı bir gorili gösteriyordu. Araştırmacılar, Zola'nın videosunu izledikten sonra, davranışının nedenini ve bunun insan evrimi ile olası bağlantısını merak ettiler.

Lameira, "Bu çalışma aracılığıyla anlamaya çalışmak istediğimiz şey, dönmenin, insan atalarının otonom olarak diğer bilinç durumlarına girebilecekleri ve bunlardan yararlanabilecekleri ilkel bir davranış olarak incelenip incelenemeyeceğidir" dedi.

Araştırmacılar, dönen büyük maymunların 40'tan fazla videosunu toplayarak işe başladılar. Bunlar gorillerin, şempanzelerin, orangutanların ve bonoboların görüntülerini içeriyordu.

Populer Science'a göre araştırma, canlıların saniyede ortalama 1,5 devirlik bir hızla seans başına ortalama 5,5 kez döndüklerini buldu. Daha sonra döndürme seansını arka arkaya üç kez tekrarladılar.

Bilim adamları, maymunların, profesyonel dansçılara ve sirk oyuncularına benzer hızlarda, algılarını değiştirecek bir hızda döndükleri sonucuna vardılar. Aslında, araştırmacılar aynı hızla dönmeye çalıştıklarında, üçüncü seansı zar zor tamamlayabildiklerini gördüler.

TIPKI İNSANLAR GİBİ

Lameira, "Maymunların yaptıklarıyla insanların yaptıkları arasındaki paralellik, tesadüfün ötesindeydi" dedi.

Tarihsel kanıtlar, insanların zamanın başlangıcından beri zihin değiştiren uyaranları aradıklarını göstermektedir. Gizmodo'ya göre, 2700 yıl önce Levant'ta yaşayanlar ritüel amaçlı esrar kullandılar ve 1000 yıldan daha uzun bir süre önce Bolivya'da kokain ve ayahuasca kullanıldı.

Adriano Lameira, "Her kültür, adanmış ve özel ritüeller, uygulamalar veya törenler yoluyla gerçeklikten kaçmanın bir yolunu bulmuştur. Değişmiş durumları arayan bu insan özelliği, tarihsel ve kültürel olarak o kadar evrensel ki, bunun potansiyel olarak evrimsel atalarımızdan miras alınmış bir şey olduğu yönündeki ilgi çekici olasılığı artırıyor" dedi.