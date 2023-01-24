Görüntüler ifşa oldu... Özcan Deniz 21 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:49

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 15:51

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir Samar Dadgar ile birlikteydi.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında Deniz'in annesinin onaylamamasına rağmen kendisinden küçük sevgilisi ile evlendiği iddia edildi.

Programda, düğünden olduğu iddia edilen görüntülerde yer aldı.