Görüntüler ifşa oldu... Özcan Deniz 21 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile gizlice evlendi
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in bir süredir birliktelik yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük Samar Dadgar ile 'gizlice' evlendiği iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir Samar Dadgar ile birlikteydi.
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında Deniz'in annesinin onaylamamasına rağmen kendisinden küçük sevgilisi ile evlendiği iddia edildi.
Programda, düğünden olduğu iddia edilen görüntülerde yer aldı.
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