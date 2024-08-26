Gossip Girl dizisinin yıldızı Ed Westwick ile Amy Jackson evlendi!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:40

Gossip Girl dizisiyle şöhreti yakalayan Ed Westwick, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Amy Jackson ile dünyaevine girdi. Çiftin Amalfi kıyılarında gerçekleştirilen düğünü tam 3 gün sürdü. Düğünde Amy Jackson 4 farklı gelinlik giydi ve bu anlardan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Chuck Bass karakteriyle tanınan Ed Westwick, 2022 yılından bu yana Amy Jackson ile birlikteydi. Ocak 2024'te İsviçre'nin Gstaad kentinde evlilik teklif eden Westwick, "evet" yanıtını aldı.

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, düğünden paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerini sevindirdi. Ed Westwick, sosyal medya hesabından eşiyle çekilen iki fotoğrafı "Yolculuk yeni başladı" notuyla paylaştı.