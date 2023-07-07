Gossip Girl yeniden Netflix'te!
Gossip Girl dizisi Netflix izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 19 Eylül 2007 tarihinde başlayan Gossip Girl 2021 yılında Netflix kütüphanesinden kaldırılmıştı. Yeniden izleyici ile buluşan yapım ile ilgili olarak araştırmalar hız kazandı. Gossip Girl dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gossip Girl dizisinin konusu nedir? Gossip Girl dizisinin oyuncuları kimler?
Gossip Girl dizisinin yönetmenliğini Vanessa Abrams üstlendi. Uzun süren bir aranın ardından yeniden Netflix kütüphanesine eklenen Gossip Girl dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Gossip Girl dizisinin konusu nedir? Gossip Girl dizisinin oyuncuları kimler?
GOSSIP GIRL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide Gossip Girl olarak bilinmekte olan gizemli kişi altı gencin hayatlarını sürekli bir blog içeriği halinde internette yayınlamaya başlar. Hatta kendileri bile hayatları ve çevrelerindeki durumlar hakkında bir bilgi sahibi değilken, Gossip Girl sayesinde yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi olurlar. Dizinin ilk sezonu zengin bir ailenin kızı olan Serena'nın yurtdışından tekrar geri dönmesi ile başlar. Gençlik dizilerinin vazgeçilmez unsurları olarak bilinen partiler de dizide bolca yer almaktadır.
GOSSIP GIRL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Blake Lively - Serena van der Woodsen
Leighton Meester - Blair Waldorf
Penn Badgley - Dan Humphrey
Chace Crawford - Nate Archibald
Ed Westwick - Chuck Bass
Taylor Momsen - Jenny Humphrey
Jessica Szohr - Vanessa Abrams
Kelly Rutherford - Lily van der Woodsen
Matthew Settle - Rufus Humphrey
Michelle Trachtenberg - Georgina Sparks
Kristen Bell - Gossip Girl
GOSSIP GIRL DİZİSİ KAÇ SEZON?
Gossip Girl, dizisi toplamda altı sezondan oluşmaktadır. Birinci sezon 2006 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. İlk sezon dokuz bölümden oluşmaktadır. Sonrasında aynı yıl içerisinde tekrar dizinin ikinci sezonu çekilmiştir. İkinci sezonda ise otuz dokuz bölüm bulunmaktadır. Oldukça sevilen dizinin üçüncü sezonu da ara vermeden devam etmiştir ve 2007 yılında yayınlanmaya başlamıştır.
Üçüncü sezonda da otuz dokuz bölüm yer almaktadır. Dördüncü sezon ise 2008 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dördüncü sezonda da on sekiz bölüm bulunmaktadır. Beşinci sezon ise 2009 yılında yayınlanmıştır ve on altı bölümden oluşmaktadır. Altıncı sezon da aynı yıl içerisinde yayınlanmaya başlamıştır ve on dört bölümden oluşmaktadır. Yani kısacası altı sezon süren dizi toplamda 140 bölümden oluşmaktadır.
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