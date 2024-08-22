Gözde Kansu'dan evlilik açıklaması: 'Bir sevgilim olursa belki evlenirim'
Gözde Kansu, fit görünümünün sırrını gülümsemek ve pozitif bakış açısına bağladı. Doğal bir yaşam tarzı benimsediğini belirten oyuncu, bakım ürünleri kullanmadığını ve aşk hayatında kaderin etkili olduğunu söyledi.
Habertürk'ün haberine göre, oyuncu Gözde Kansu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fit görünümü ve enerjisini nasıl koruduğu sorulan Kansu, "Valla gülümsüyorum, hayata güzel bakış açısıyla bakıyorum. Her şey bizim bakış açımızla alakalı. Özellikle hiçbir şey yapmıyorum" dedi. "Doğru şekilde yaşıyorum ve insanlığımı korumaya çalışıyorum" diye ekleyen oyuncu, doğal bir yaşam tarzını benimsediğini vurguladı.
Kansu, güzellik rutiniyle ilgili, "Hiçbir bakım ürünü kullanmıyorum. Dizilerde hep kokoş birisini oynuyorum ama öyle değilimdir. Çok fazla kremlere falan bağlı yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.
Aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan 43 yaşındaki oyuncu, "Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği. Kader kısmet bu işler. Kimya meselesi bu işler" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin "Sizi bir erkekte ne etkiler?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "O hiç belli olmaz. O benim o an neye ihtiyacım olduğu ile alakalı" diyerek cevap verdi.
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