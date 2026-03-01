Grammy adayı usta sanatçı Neil Sedaka hayata gözlerini yumdu

Müzik dünyasının en üretken ve ikonik isimlerinden biri olan Grammy adayı sanatçı Neil Sedaka, 86 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca hem yorumcu hem de besteci kimliğiyle pop ve rock'n roll müziğine yön veren usta sanatçının vefatı, ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Los Angeles'taki evinde bulunduğu sırada aniden fenalaşan Sedaka, acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen usta müzisyen kurtarılamadı.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

Sedaka'nın ailesi, yayımladıkları veda mesajında sanatçının insani yönüne vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili eşimiz, babamız ve büyükbabamız Neil Sedaka'nın ani kaybı hepimizi sarstı. O gerçek bir rock'n roll efsanesiydi, milyonlara ilham verdi. Ancak onu tanıma şansına sahip bizler için her şeyden önce olağanüstü bir insandı ve onu çok özleyeceğiz."

MÜZİK LİSTELERİNİN ZİRVESİNDEYDİ

Kariyerine 1950'li yılların sonunda başlayan Neil Sedaka, sayısız unutulmaz esere imza attı. Özellikle dünya çapında bir hit haline gelen 'Breaking Up Is Hard to Do' şarkısı, müzik listelerinin zirvesinde uzun süre kalarak sanatçının en ikonik eseri olarak tarihe geçti.



Sedeka, pek çok kez prestijli Grammy Ödülleri'ne aday gösterilmişti.