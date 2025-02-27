Grammy ödüllü İspayol şarkıcı Buika ve Kibariye'den unutulmaz konser!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:47

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:47

BKM organizasyonu ile 19 Şubat’ta verilmesi planlanan ancak Buika'nın gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle ertelenen konser, Volkswagen Arena’da gerçekleşti.

Konserin açılışı, prova görüntülerinden oluşan bir video ile yapıldı. Buika, konser öncesinde çok zor günler geçirdiğini ve Türk doktorlarının kendisine yeniden hayat verdiğini belirterek, tedavi sürecinde tanıştığı bir doktorunu sahneye davet etti. Doktoruyla birlikte iki şarkı seslendiren Buika, sahneye çıktığında sevenlerine Türkçe "Seni seviyorum İstanbul!" diyerek duygusal anlar yaşattı. Ardından "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco" gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserin devamında Buika'nın heyecanını dile getirmesinin ardından sahneye Kibariye alkışlar eşliğinde davet edildi. İkili, geçtiğimiz haftalarda dijital platformlarda yayımlanan, sözleri ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Sevdam ağlıyor" ile "No habra nadie en el mundo" parçalarını ilk kez birlikte seslendirdi.

Kibariye, solo performansında "Sil baştan", "Gidemem", "Kara kış" gibi hit şarkılarını seslendirirken, "İki arada bir derede" adlı hareketli parçasında danslarıyla Gülay Sütçü’ye sahnede eşlik etti. Kibariye, ayrıca 2018 yılında tedavi gördüğü hastanede vefat eden müzisyen Yaşar Gaga’yı anarak, "Bir araya gelmemiz için çok çaba sarf etmişti. Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugüneymiş. Şerefler verdiniz, hoş geldiniz, mutlu günleriniz olsun." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören ve yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Buika ve Kibariye, "Sevdam ağlıyor" parçasını bir kez daha seslendirerek geceyi unutulmaz kıldılar.

TURNE TARİHLERİ AÇIKLANDI

Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla gerçekleştirilecek turne kapsamında 20 Mayıs'ta Ankara, 22 Mayıs'ta İzmir, 23 Mayıs'ta Antalya ve 26 Mayıs'ta İstanbul’da konser verecek.