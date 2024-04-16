Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Amerikan Hükümeti tarafından ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan ABD Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı. Peki, Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:37
Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ABD'de yaşamak isteyenler için 5 ay önce yapılan DV Lottery Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DV-2024 Katılımcılar, 4 Mayıs 2024'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.


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