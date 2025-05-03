Yayınlanma: 03.05.2025 - 09:36

Güncelleme: 03.05.2025 - 09:36

Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu Diversity Visa Programı (DV Lottery) kapsamında yapılan Green Card çekilişinin sonuçları, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card 2025 kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçları https://dvprogram.state.gov/ adresinden görüntülenecek.