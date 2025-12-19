Green Card başvuruları için 2026 yılı belirsizliği sürüyor. ABD’de yaşama ve çalışma hakkı sağlayan DV Lottery programına başvurmak isteyen adaylar, bu yıl sürecin neden başlamadığını araştırıyor. Peki, Green Card başvuruları iptal mi edildi? Green Card başvurusu neden askıya alındı?

GREEN CARD BAŞVURULARI İPTAL Mİ?

ABD’de Brown Üniversitesi’nde yaşanan silahlı saldırının failinin Green Card çekilişiyle ülkeye giriş yaptığının ortaya çıkmasının ardından, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yurtdışından katılımcıların dahil olduğu Green Card çekilişlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Öte yandan USCIS’in CNN’e yaptığı açıklamaya göre, ABD hükümeti yeşil kart süreçlerinde kısıtlama getireceği 19 ülke belirlenmişti.