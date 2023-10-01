Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:24

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:24

Green Card başvuruları başladı... Green Card başvurusu yaparak ABD'de kalıcı ikamet hakkına sahip olmak isteyen yurttaşlar başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte Green Card başvuru süreci...

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı, Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belge.

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip olur. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip olur.

Ayrıca Green Card sahipleri, Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabilir, iş kurabilir, isterse devlet memuru olabilir.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları 4 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Green Card başvurusu yaparken herhangi bir ücret talep edilmez.

GREEN CARD BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Amerikan vatandaşı veya daimi ikametgah hakkına sahip kişilerin aile üyeleri, işveren sponsorluğunda çalışacak kişiler, çekilişte hak kazananlar ve mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişiler Green Card başvurusu yapabilir.

GREEN CARD BAŞVURU SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

Genel olarak 12 ila 24 ay arasında bir süreç öngörülür.

Başvuru süreçlerini en çok etkileyen durumlar arasında belgelerde ya da sunulan kanıtlarda eksiklik gibi aksaklıklar dışında başvuruların yoğun olduğu dönemlerde öncelik tarihine göre başvuranların sıraya alınır.

AYNI KİŞİ BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.



GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN NELER GEREKLİ?

Green Card başvurusu için gerekli belgeler aile yoluyla, sponsorlukla ya da çekilişte hak kazanarak yapılan başvurular için değişiklik gösterir.

Genel olarak yapılan başvuruya ilişkin kanıtlar sunulur. Örneğin aile üzerinden yapılan başvurularda doğum ya da evlilik belgesi gibi kanıtlar gerekirken, sponsorluk ile yapılan başvurularda çalışma teklifi mektubu ve sponsorluk belgesi sunmak gerekir.

Başvuruya özel durumların dışında istenen belgeler göçmenlik başvuru formu, sağlık muayenesi, fotoğraf ve pasaporttan oluşur.

GREEN CARD BAŞVURU SÜRECİNDE MÜLAKAT YAPILIR MI?

Green Card başvuru sürecinde başvuru sahibi ve aile üyeleri Amerika’da bulunuyorsa ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ofislerinde ya da kendi ülkelerinde Amerikan Konsolosluğu tarafından mülakata alınır.