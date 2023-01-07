Gribal enfeksiyonlar kalp hastalarında 'ritim bozukluğuna' yol açabiliyor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 07:00

Prof. Dr. Bülent Görenek, havaların iyice soğumasıyla bugünlerde gribal enfeksiyon vakalarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Kalp hastalarına bu konuda dikkatli olmaları uyarısında bulunan Görenek, "Bu enfeksiyonlar bizim hastalarımızı yani kalp hastalarını maalesef olumsuz etkiliyor. Bazen enfeksiyonlara bağlı olarak kalpte ritim bozuklukları yani çarpıntı gelişebilmektedir. Bunlar genellikle kalbin kulakçıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğer altta yatan bir kalp yetmezliği varsa soğuk hava ve buna bağlı gelişen enfeksiyonlar kalp yetmezliği tablosunu daha da kötüleştirebilmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Görenek, soğuklarla kalp hastalıklarının direkt ilişkisinin olduğunu, soğuk havanın kalp krizini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmaların bulunduğunu dile getirdi.

"EĞER KİŞİ ŞANSLIYSA..."

Buna ilişkin bilgi veren Görenek, şunları kaydetti: