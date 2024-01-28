Gripken uzak durulması gereken gıdalar!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:08

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:08

Grip olduğunuzda herkes için farklı bir derecede süreçler geçebilir, kimi zaman günlük aktivitelerinize zaman ayırabilirken kimi zaman sizi yatağa bağlayabilir. Grip olduğunuzda süreci kolay ve daha hızlı bir şekilde atlatmanızı sağlayacak gıda takviyelerinden hep bahsederler ama bilinmeden tüketilen bazı gıdalar ise sizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Bizde, grip olduğunuzda tüketmemeniz gereken gıdaları araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Grip olduğunuzda tükettiğiniz gıdalar size iyi gelmiyor veya sizi kötü hissettirmiyor gibi gözükebilir. Grip sürecinde ishal gibi rahatsızlıklara yakalandığınızda, bunun gribin ilerleyen süreci olduğunu düşünebilirsiniz ama de fark etmeden tükettiğiniz bir gıdanın yan etkisi olabilir.

GRİP OLDUĞUNUZDA UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR

1. ALKOL

Dehidrasyon, vücudunuz olması gerekenden fazla su kaybetmesidir. Grip olduğunuzda da alkol tüketirseniz, vücudunuz dehidrasyona uğrar ve bağışıklık sisteminizi düşürür.

2. KAFEİN

Grip olduğunuz süre içerisinde kafein tüketimi de vücudunuzda dehidrasyona sebep olur. Kafein tüketimi ayrıca grip sürecinde uykusuzluğa ve sinir semptomlarının yükselmesine neden olur.

3. ŞEKERLİ YİYECEKLER VE İÇECEKLER

Grip olduğunuzda C vitamini açısından size destek olması için meyve suları tüketmek isteyebilirsiniz ama doğru bir fikir olmayabilir. Şekerli içecekler bağışıklık sisteminizi bulanıklaştırabilir ve ishalinizin uzun sürmesine neden olabilir. Uzmanlar, grip sürecinde susuzluğunu su ile gidermeniz konusunda altını çiziyor.

4. YAĞLI GIDALAR

Tükettiğiniz fastfood ürünlerin işleme düzeyi yüksektir, bu yüzden fastfood ürünlerin yağ oranları yüksek ve sindirimi zordur. Yağlı gıdalar grip sürecinizde mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir.