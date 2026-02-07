Gripten korunayım derken hormonlarınızı bozmayın: Kışın vazgeçilmezi 'adaçayı'nda gizli tehlike

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan grip ve faranjit vakalarında, ilk başvurulan doğal yöntemlerin başında adaçayı gelir. Güçlü antibakteriyel özelliği sayesinde boğaz ağrısını hafifleten ve bademcik iltihabını gerileten adaçayı uzmanlara göre ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yapılan araştırmalarda, adaçayının içeriğinde bulunan bazı uçucu yağlar vücutta "fitoöstrojen" (bitkisel östrojen) etkisi gösterir. Bu durumda, kadınlık hormonu olarak bilinen östrojenin vücuttaki aktivitesini taklit eder.

Bu nedenle, erkeklerde aşırı tüketimin hormonal dengeyi etkileyebilir ve sperm kalitesini düşürebilir. Kadınlarda ise adet döngüsünü değiştirebilir. Özellikle hamilelik döneminde tüketilen adaçayı, rahim kaslarını uyararak erken doğum veya düşük riskini tetikleyebilir.

Adaçayının bir diğer önemli yan etkisi ise kan basıncı üzerinde. Kan dolaşımını hızlandıran yapısı nedeniyle, hipertansiyon hastalarında ani basınç yükselmelerine ve çarpıntıya neden olabilir. Bu sebeple, kronik kalp ve tansiyon ilacı kullanan bireyler, doktorlarına danışmadan bu çayı tüketmemeleri gerekir.

Uzmanlara göre, adaçayının faydasını görmek ve zararından korunmak için "demleme tekniğini" kullanılmalı. Bitkinin suyla birlikte kaynatılması, yapısındaki zehirli bileşenlerin suya geçmesine neden olur. Bunun yerine kaynamış suyun içine atılarak 5-7 dakika demlenmesi gerekir.