X sosyal medya platformunun yapay zekası olarak öne çıkan Grok, ülke ve dünya gündemine oturdu. Peki, Grok çalışıyor mu? Grok yanıt veriyor mu? Grok yasaklandı mı?

GROK KAPANDI MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elon Musk'ın sahibi olduğu X eski adıyla Twitter'ın yapay zeka platformu Grok hakkında kullanıcılara küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok’un, son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar verdiği öne sürüldü.

GROK ÇALIŞIYOR MU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın gerekçesi ise; Atatürk’ün hatırasına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri alenen aşağılama.

Paylaşımlar ve hesaplara yönelik erişim engeli kararı alındı. İlgili mahkeme erişim engeli kararını BTK'ya gönderdi.