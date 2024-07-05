Yayınlanma: 05.07.2024 - 11:07

Güncelleme: 05.07.2024 - 11:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçen Seyahatsever uygulaması bu yıl da devam edecek. Peki, GSB yurtlarında kimler kalabilir? Seyahatsever projesi ne zaman başlayacak? Seyahatsever projesi başvuruları nasıl yapılır?

SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?

Seyahatsever Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİ 2024 ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olmaları gerekiyor. Yaz boyu ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmayacak. Konaklama için yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçip ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.

Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabilecek. Girişte TC kimlik kartının fotokopisi istenecek. Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olacak odanın boşaltılacağı gün de en fazla 13.00’e kadar çıkış yapılacak. Konaklama süresince yurtlarda kalan kişiler en erken saat 05.00’te yurttan çıkabilecek ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak. Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.

GSB SEYAHATSEVER PROJESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Seyahatsever Projesi 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında olacak. Yani 30 Eylül’de proje sona erecek. Daha fazla bilgi almak için ALO GSB hattı olan 444 0 472 numarası ile iletişime geçilebilir.