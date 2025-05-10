Yayınlanma: 10.05.2025 - 22:11

Güncelleme: 10.05.2025 - 22:11

Merakla beklenen Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkış tarihi duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, oyun 26 Mayıs 2026 tarihinde piasaya sürlecek. GTA serisinin hayranları GTA 6'nın sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, GTA 6 için önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte ayrıntılar...

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

GTA 6 Tahmini Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT

Depolama: 150 GB SSD

DirectX: Sürüm 12

GTA 6 Tahmini Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 32 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT

Depolama: 150 GB NVMe SSD

DirectX: Sürüm 12