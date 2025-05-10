GTA 6 için önerilen sistem gereksinimleri neler?
GTA 6 için önerilen sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, GTA 6 için önerilen sistem gereksinimleri neler?
Merakla beklenen Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkış tarihi duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, oyun 26 Mayıs 2026 tarihinde piasaya sürlecek. GTA serisinin hayranları GTA 6'nın sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, GTA 6 için önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte ayrıntılar...
GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
GTA 6 Tahmini Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 3600
RAM: 12 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT
Depolama: 150 GB SSD
DirectX: Sürüm 12
GTA 6 Tahmini Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i9-10900K veya AMD Ryzen 9 5900X
RAM: 32 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT
Depolama: 150 GB NVMe SSD
DirectX: Sürüm 12
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