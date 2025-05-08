Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:28

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:28

GTA 6 çıkış tarihi, oyunseverler arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Rockstar Games'in efsanevi Grand Theft Auto (GTA) serisinin altıncı oyunu olan GTA 6 için nihayet net bir tarih duyuruldu. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ilk kez satışa sunulacak. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI'nın resmi çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada, "Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz. Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz. Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

GTA 6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'nın fiyatı hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmamıştır. Konuyla ilgili bir duyuru geldiğinde, haberimiz güncellenecektir.