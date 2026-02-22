Gua sha, yüz buzlama, kafeinli kremler... Yüz şişkinliği nasıl azaltılır?

Yüzünüzü buz dolu bir kaseye daldırmaktan donmuş aletleri yanaklarınızda gezdirmeye kadar, sosyal medya yüz şişliğini dakikalar içinde indirdiğini iddia eden "hızlı çözümlerle" dolu.

Bu teknikler ekranda ikna edici görünse de dermatologlar, çoğunun yanlış anlaşıldığını, abartıldığını ve en iyi ihtimalle geçici etkiler sunduğunu söylüyor.

Dermatoloji uzmanı Dr. Aiza Jamil'e göre yüz şişkinliği genellikle sıvı tutulmasından kaynaklanıyor; yüksek tuz ve alkol tüketimi, alerjiler ve uykusuzluk en yaygın tetikleyiciler arasında.

Bir diğer dermatolog Dr. Tina Tian ise viral "hack"lerin çoğunun üç kategoriye ayrıldığını söylüyor: Soğuk uygulama, masaj ve geçici sıkılaştırma etkileri.

Bu yöntemler "görünür şişliği gerçekten azaltabilir ve rahatlama sağlayabilir; ancak anahtar kelime geçici olması. Yani yüz yapısını kalıcı olarak değiştirmezler."

Peki yüzdeki şişkinliğe gerçekten ne iyi gelir, hangileri efsaneden ibaret?

İşte üç yaygın yöntemle ilgili gerçekler:

1. SOĞUK TERAPİ

Lavabonun başında durup yüzünüzü buzlu bir kaseye daldırıp daldırmama ikilemini yaşadıysanız yalnız değilsiniz.

"Yüzü buzlama" uygulaması, yarı güzellik tüyosu yarı dayanıklılık sınavı olarak sosyal medyada adeta bir ritüele dönüştü.

Tina'ya göre bu uygulamanın cazibesi, "soğuk maruziyetinin kan damarlarını daraltmasına ve bunun da şişliği azaltabilmesine" dayanıyor.

Bu mantık buzlu yüz uygulamaları ve buzdolabında bekletilmiş kağıt maskelerin arkasındaki temelle aynı.

Ancak Tina, faydayı görmek için dramatik bir buz banyosuna gerek olmadığını; soğuk bir kompresin ya da hatta soğuk suyla yüzü yıkamanın da işe yarayabileceğini söylüyor.

Aiza, bunun özellikle sabahları "biraz daha sıkı ve taze bir görünüm" verebileceğini ekliyor; ancak sonuçların geçici olduğunu ve etkinin "günler değil, saatler" sürdüğünü vurguluyor.

Tina ayrıca ferahlatıcı etkiyle aşırıya kaçma arasındaki çizginin ince olduğuna dikkat çekiyor:

"Çok agresif buz uygulamaları hassas cildi tahriş edebilir ya da rozaseayı (gül hastalığı) tetikleyebilir; bu yüzden nazik olun."

2. YÜZ MASAJ ALETLERİ (ROLLER VE GUA SHA)

Bir zamanlar spa merkezlerine özgü olan yüz masaj ruloları ve gua sha taşları artık pek çoğumuzun banyo dolabının vazgeçilmezi.

Heykelleştiren, kaldıran ve kontur veren aletler olarak pazarlansalar da Aiza, bunların "cildi kalıcı olarak sıkılaştırmadığını, cilt yapısını değiştirmediğini ya da yağı ortadan kaldırmadığını" söylüyor.

En doğrusu onları "rahatlatıcı bir araç" olarak görmek.

Buna rağmen, yüz şişliğini geçici olarak azaltmaya yardımcı olabilirler.

Tina, "Nazik bir masaj, düzenli kullanıldığında lenfatik drenajı teşvik eder ve sıvı birikimini azaltır" diyor.

Bu aletleri cilt üzerinde yuvarladığınızda ya da kaydırdığınızda, yüzeyde biriken sıvının lenf düğümlerine doğru hareket etmesine yardımcı olur ve sıvı doğal yollarla atılır.

Tina, aletleri soğutmanın etkiyi artırabileceğini de ekliyor. Zira bir sürü insanın bu aletleri buzdolabında bekletmelerinin tek sebebi de bu.

Doğru yapıldığında zarar verme olasılığı düşük olsa da Tina, "çok fazla baskı morarmaya ya da kılcal damarların çatlamasına neden olabilir; bu yüzden nazik olun" diye uyarıyor.

3. KAFEİNLİ KREMLER

Kafeinli göz kremlerini her yerde görmüş olabilirsiniz. İnternet ünlülerinin önerilerinde, kozmetik raflarında ve "sabah rutini" videolarında, anında daha canlı gözler vaadiyle karşımıza çıkıyor.

Göz çevresindeki cilt, sıvının kolayca birikebilmesi nedeniyle şişmeye özellikle yatkın.

Birçok güzellik trendinin aksine, Tina bu uygulamanın arkasında bazı kanıtlar olduğunu söylüyor.

"Kafein hafif bir vazokonstriktördür [kan damarlarını daraltır]; bu nedenle kafein içeren göz kremleri şişkinliği gerçekten azaltabilir" diyor.

Kafein kan damarlarını geçici olarak küçültür; daha az genişleme, daha az görünür şişlik anlamına gelir.

Aiza da bunun "sıvı tutulmasını ve göz altındaki bazı koyulukları azaltmaya yardımcı olabileceğini" ekliyor.

Bir göz kremi kullanacaksanız, Tina kafeinin yanında nemlendirici içerikler de barındıran bir ürün tercih etmenizi öneriyor; bu, cilt kalitesini de destekliyor.

Ayrıca kremi buzdolabında saklayabileceğinizi ya da "soğuk bir kaşığın arka yüzüyle uygulayabileceğinizi" söylüyor.

Aiza, soğuk kaşık ya da soğutulmuş çay poşetleri gibi evde yapılan alternatiflerin de "şişliği geçici olarak azaltma ve cildi yatıştırma açısından benzer şekilde çalıştığını" belirtiyor.

Tina da bu görüşe katılıyor ve bu yöntemlerin aynı prensibe dayandığını, ancak "etkilerinin daha sınırlı olabileceğini" söylüyor.

Kafeinli göz kremleri şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir; ancak Tina'ya göre asıl önemli olan nedenlere odaklanmak:

"Akşamları tuz ve alkolü azaltın, alerjileri doğru şekilde tedavi edin, uykuya öncelik verin ve gece başınızı biraz yükselterek uyuyun."

Şişliğin çoğu tıbbi bir sorun değil ve kendiliğinden geçer. Ancak Tina, "kalıcıysa, giderek kötüleşiyorsa, ağrılıysa ya da nefes darlığı veya vücudun başka bölgelerinde şişlik gibi başka belirtilerle birlikteyse mutlaka tıbbi olarak değerlendirilmesi gerekir" diyor.